Riviera romagnola, i parametri del batterio escherichia coli rientrano nei limiti: divieti cancellati

I parametri del batterio Escherichia Coli nel mare della riviera emiliano-romagnola sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Nel pomeriggio saranno emesse le ordinanze dei sindaci per il ritiro delle ordinanze di divieto temporaneo di balneazione. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo, in una conferenza stampa sul tema.

D’altronde, malgrado i divieti e i batteri, in molti in questi giorni hanno deciso di ignorare le avvertenze e tuffarsi comunque in acqua.

Cos’è l’Escherichia coli

Con il nome Escherichia coli (E. coli) si definisce un gruppo di batteri Gram-negativi che risiedono normalmente nell’ambiente, nei cibi e nell’intestino di soggetti sani ed animali. La maggior parte degli E. coli sono innocui, ma alcuni ceppi hanno acquisito geni che consentono loro di causare infezioni del tratto digerente provocando diarrea, infezioni delle vie urinarie, dell’apparato respiratorio con insorgenza di polmoniti ed ulteriori complicanze.

Chi può contrarre un’infezione da Escherichia coli

Persone di ogni età possono divenire infette; la popolazione più a rischio è rappresentata dai bambini (soprattutto i più piccoli sotto i 5 anni) e dagli anziani, con un aumentato rischio di sviluppo di sindrome emolitico uremica. Tuttavia anche bambini sani più grandi e gli adulti possono ammalarsi gravemente.