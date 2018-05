TORINO – Un uomo di 75 anni ha ucciso la ex moglie a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha provato ad uccidersi. La tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Le condizioni dell’uomo sarebbero gravi. La coppia si era incontrata nel parcheggio poco prima: gli abitanti della zona hanno udito gli spari – tre ravvicinati e un quarto poco dopo – e hanno chiamato i carabinieri.

La vittima è Maria Clara Cornelli, di Sant’Ambrogio. L’ex coniuge il rivolese Enzo Giorio. Secondo le prime informazioni, la donna è morta sul colpo.

Giorio è invece ricoverato in fin di vita all’ospedale Cto di Torino con una ferita d’arma da fuoco alla testa. La pistola utilizzata era regolarmente detenuta. Non sono ancora noti i motivi del gesto. Sposati e separati, tra le ipotesi ci sarebbero alcuni dissidi familiari. A dirlo i carabinieri di zona a cui sono state affidate le indagini. La donna non aveva mai denunciato precedenti violenze da parte del marito.