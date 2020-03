MODENA – Le rivolte nelle carceri italiane di domenica 8 marzo in seguito alle restrizioni ai colloqui imposte per far fronte all’emergenza coronavirus sono costate la vita a tre persone. Tre detenuti del carcere di Modena sono morti, mentre a Pavia due agenti di polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio.

I decessi a Modena sarebbero legati all’abuso di farmaci, in particolare di oppioidi in un caso, di benzodiazepine in un altro, mentre terzo detenuto è stato rinvenuto in stato cianotico, e al momento non si conoscono le cause.

Le tre morti sono avvenute durante la rivolta nel carcere emiliano scoppiata in segno di protesta per le restrizioni ai colloqui. Trasferiti dal penitenziario in altre carceri 70/80 detenuti, quelli che avrebbero raggiunto il cortile tentando di evadere. Altri due detenuti sono in rianimazione. Non si escludono scontri tra gli stessi detenuti del penitenziario, in parte non d’accordo con la protesta in atto forse temendone le conseguenze.

“Devastato anche il carcere di Modena dopo quello di Salerno e di Poggioreale, trasferiti 70/80 detenuti in altre carceri”, hanno dichiarato Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale. “Si tratta solo di quei detenuti – spiega Durante – che erano riusciti a raggiungere il cortile, per tentare di evadere. Al momento, ci riferiscono i colleghi, gli altri detenuti si trovano all’interno del carcere, dove sono barricati e probabilmente in possesso di armi improprie. Si sta valutando come e quando intervenire per ripristinare la legalità, all’interno di un carcere che, da quanto ci viene riferito, è ormai completamente distrutto”.

Un’altra rivolta c’è stata anche nel penitenziario di Pavia, dove i detenuti hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale Torre del Gallo. I detenuti hanno rubato le chiavi delle celle agli agenti e hanno liberato decine carcerati.

I sindacati Uilpa e Sappe parlano di “devastazione” con i detenuti che si stanno picchiando tra di loro. Sarebbero in arrivo da San Vittore e Opera, secondo le stesse fonti, agenti di rinforzo. La rivolta è iniziata verso le 19.30 di domenica 8 marzo ed è nata, come a Modena, per il divieto delle visite dei parenti a causa delle norme di contenimento del coronavirus. (Fonti: Agi, Ansa)