Robbio: 91enne cerca di scappare dalla casa di riposo, si cala dalla finestra ma cade e muore

Un 91enne ha tentato la fuga dalla casa di riposo a Robbio. Si è calato dalla finestra come il miglior Lupin. Solo che quando si è lanciato per l’ultimo tratto è caduto male ed è morto. Il pensionato era ospite di quella struttura (in provincia di Pavia) dalla metà di settembre dello scorso anno.

Robbio: 91enne tenta la fuga dalla casa di riposo, ma cade e muore

L’anziano, di origini pugliesi ma con la figlia residente in Lomellina (in provincia di Pavia), si è servito di un tubo di gomma utilizzato dal personale. L’ha lanciato dalla finestra e poi si è calato dal primo piano. Arrivato a circa due metri da terra si è lasciato andare, ma nell’impatto con il suolo ha riportato lesioni che in poche ore gli sono state fatali.

L’anziano si è scusato con i soccorritori

L’episodio risale al primo pomeriggio di lunedì 3 maggio, il decesso alla notte successiva. Il magistrato non ha disposto l’autopsia e domani saranno celebrati i funerali. Alla casa di riposo lo definiscono “lucidissimo e molto attivo, nonostante l’età”. Quando è stato soccorso non aveva lesioni evidenti e si è anche scusato per quell’imprudenza. Direttrice e personale sono stati sentiti dai carabinieri: al momento non ci sono denunce.