ROMA – Torna a far parlare di sé Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa nel 2012 dalla provincia di Pisa. Questa volta Antonio Logli torna sulla pagine dei giornali per una vicenda che non ha nulla a che vedere con la morte della moglie – per il quale è stato condannato a 20 anni di carcere – ma riguarda una vecchia causa contro il Comune, al quale aveva fatto domanda per un posto di lavoro. L’elettricista toscano si è visto riconoscere un risarcimento di 8mila euro per una selezione illegittima, al quale, però, ha rinunciato in cambio di un posto da amministrativo al comando della polizia municipale.

Il Tribunale infatti ha stabilito che la selezione con la quale fu scartato Logli in favore di un altro candidato al posto pubblico fu illegittima, pertanto l’elettricista potrà finalmente insediarsi negli uffici del Comune dove aveva fatto richiesta di entrare molti anni fa, avendone, come stabilisce la sentenza, tutti i requisiti.

