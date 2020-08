Roberta Ragusa, l’autobiografia di Antonio Logli: “Non ho mai ucciso nessuno”.

Blitz dice

Covid, crescono quelli che non esiste. Perché…non si vede. Spiegar loro che il più del reale l’esperienza individuale non lo vede (dagli atomi ai luoghi dove fisicamente non si va)? Inutile. Per quelli che non esiste, Covid è qualcosa che impedisce di fare sempre come gli gira. Gente violenta, non ingenua.