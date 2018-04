FIRENZE – Dopo Daniele Logli anche la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli difende il padre.

La ragazza, che non ha ancora compiuto nemmeno 17 anni, ha presentato una memoria difensiva in favore dell’uomo, condannato in primo grado a vent’anni di carcere per l’omicidio della moglie e l’occultamento del suo cadavere, mai trovato.

La memoria difensiva, presentata al Tribunale di Firenze, è stata scritta con l’avvocato Beatrice Viestri ed è identica a quella presentata dal fratello maggiore, Daniele Logli, 21 anni.

“Ieri come oggi – si legge nella memoria firmata dal primogenito di Logli e riportata dal settimanale Giallo – (Daniele) vive nella certezza che il padre Antonio non abbia commesso i fatti attribuitigli. È ferma convinzione che il padre non ne ebbe e non ne ha la capacità. Non avrebbe mai potuto porli in essere ne sopportarne, così a lungo, le conseguenze e il peso”.

Durante l’udienza dello scorso 28 maggio Daniele Logli, che è anche parte civile dal momento che è erede della vittima, Roberta Ragusa, insieme alla cugina Maria, si è offerto di testimoniare e ha detto che la sera della sparizione della madre, il 14 gennaio 2012, i suoi genitori non litigarono. Una versione ben diversa da quella del supertestimone, il giostraio di Gello San Giuliano Terme (Pisa) Loris Gozi, che ha sempre sostenuto di aver assistito ad un litigio tra Roberta Ragusa e Antonio Logli in strada proprio quella sera.

Secondo l’accusa, movente del delitto sarebbe stata la volontà di Roberta di lasciare il marito dopo la scoperta della relazione con la babysitter dei loro figli, Sara Calzolaio, attuale compagna di Logli. Se Roberta avesse messo fine al matrimonio, secondo l’accusa, le ripercussioni economiche sul menage di Logli sarebbero state per lui insostenibili.