ROMA – A Quarto Grado è stato intervistato Daniele Logli, il figlio di Roberta Ragusa, la donna di San Giuliano Terme (Pisa) scomparsa nel nulla durante la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012.

Daniele Logli (che all’epoca dei fatti aveva circa 15 anni) si dice convinto dell’innocenza del padre (condannato a 20 anni di carcere): “Ricordo che quella sera abbiamo cenato tutti insieme e non c’era nulla di strano. Poi, però, sono rimasto stupito dal fatto che quando sono andato a dormire mia mamma fosse venuta a darmi la buonanotte e a rimboccarmi le coperte. Erano anni che non faceva un gesto del genere”.

“La mattina seguente – racconta – avevo puntato la sveglia ma prima che suonasse mi chiamò mio padre per dirmi che mamma non si trovava. Sul momento non compresi la gravità della situazione e mi riaddormentai. Poi andai a scuola, credendo che magari avesse qualche impegno di cui non ci ricordavamo”.

Nel corso della lunga chiacchierata con Gianluigi Nuzzi, Daniele ha negato la presunta discussione che sarebbe avvenuta quella notte tra Roberta e il marito Antonio Logli, sostenendo di non aver sentito nulla: “Io dormivo ma sono sicuro che a quella distanza se ci fosse stato un litigio, o anche solo una discussione animata, mi sarei svegliato e l’avrei sentita – ha fermamente confermato il ragazzo che sull’innocenza del padre non ha alcun dubbio: “Io sono convinto che mio padre non abbia toccato nemmeno un capello a mia mamma, non ho nessun dubbio“.

“Spero che lei torni, che stia bene. Noi saremo sempre pronti a riaccoglierla – ha dichiarato – Secondo me ci sono buonissime probabilità che mia madre sia ancora viva“.

