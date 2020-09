Roberta Ragusa, Antonio Logli e l’ex amante si sposano.

Antonio Logli, 57 anni, condannato a 20 anni con lʼaccusa di aver ucciso e distrutto il cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto la mano di Sara Calzolaio ex amante e ora sua compagna.

“Lui si sposa, noi non abbiamo ancora nemmeno una tomba dove poter piangere la nostra Roberta”.

Queste le prime parole dei familiari della donna misteriosamente svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme – in provincia di Pisa – nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012.

Secondo quanto scrive il settimanale Giallo, l’uomo avrebbe chiesto la mano dell’ex amante, regalandole tanto di anello.

Un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie.

Una notizia, quella delle nozze annunciate, che, come scrive TGCOM, “avrebbe gettato nello sconforto la famiglia Ragusa.

Nello sconforto perché secondo quanto ricostruito dalla Procura, sarebbe stata proprio la relazione amorosa tra Antonio Logli e Sara Calzolaio a far logorare il matrimonio con Roberta e far scattare nell’uomo l’intenzione di sbarazzarsi della moglie, forse dopo una telefonata segreta all’amante, che in quel periodo era anche la baby sitter dei figli della coppia”.

“Fa male, fa malissimo, Roberta non si meritava tutto questo – ha confidato a “La Nazione” una delle cugine della vittima -.

Lui si sposa, noi non sappiamo nemmeno dove andare a piangerla”. (Fonti: TgCom, La Nazione, Giallo).