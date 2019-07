MILANO – Roberto Formigoni esce dal carcere e va ai domiciliari. Questa la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano per l’ex governatore della Lombardia, finito in cella lo scorso febbraio dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione.

Formigoni ha trascorso gli ultimi 5 mesi a Bollate, ma i suoi legali hanno chiesto per lui i domiciliari e il 22 luglio il giudice ha accolto la richiesta. Anche il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice aveva dato parere favorevole all’istanza dei domiciliari perché l’ex governatore è ultrasettantenne. L’ex governatore della Lombardia sta scontando una condanna a 5 anni e 10 mesi di carcere nell’ambito dell’inchiesta Maugeri e San Raffaele. (Fonte ANSA e Repubblica)