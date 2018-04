«Roberto era dispiaciuto per i genitori dell’uomo – racconta la moglie Cristina Masala – avrebbe voluto evitare a quei due poveri genitori questo dramma. Per quello che ha fatto non si sente certo un eroe – conclude la donna – è il suo lavoro e Roberto lo ha sempre fatto mettendosi al servizio dei più deboli».

«Si è preoccupato subito per loro, perché Roberto è fatto così, pensa prima agli altri e poi a se stesso» racconta davanti alla stanza del reparto di Chirurgia dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari. Il brigadiere scelto dell’Arma Roberto Frau è ancora in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato all’addome durante un’operazione di servizio a Porto Torres, l’ennesima di una brillante carriera lunga più di trent’anni.