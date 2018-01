ROMA – Sale sull’autobus senza biglietto e quando il controllore glielo chiede lui reagisce aggredendolo. Sembra questo quel che è successo su un bus dell’Atac a Roma, secondo quanto riferisce il Messaggero. Una scena per la verità non del tutto inusuale, se non fosse che ad attaccare il controllore, secondo il giornale romano, sarebbe stato Roberto Gudese, attore di 28 anni protagonista di diverse fiction della Rai.

Scrive il Messaggero: