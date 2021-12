Roberto Malaspina aggredito a New York dopo l’omicidio di Davide Giri (nella foto Ansa): è ricoverato in ospedale

E’ un perugino di 27 anni, Roberto Malaspina, il giovane ferito a New York poco dopo l’accoltellamento a morte di Davide Giri, il dottorando italiano alla Columbia University ucciso a coltellate vicino al campus universitario.

Aggredito a New York Roberto Malaspina

Malaspin si trovava nella città statunitense per studiare. Ricercatore in storia dell’arte, il giovane era alla Columbia University per una borsa di studio di sei mesi. Era arrivato da 24 ore nell’ateneo newyorchese. E’ ricoverato in condizioni stabili.

Il padre, Corrado Malaspina, è stato radiologo, ora in pensione, all’ospedale di Perugia. “L’ho sentito al telefono e ci ho parlato – ha spiegato -, sta bene, grazie a Dio. E’ ferito lievemente all’addome. Era lì da solo un giorno, per fare una ricerca nell’ateneo americano e adesso si trova ricoverato in ospedale. Noi ora siamo in contatto con il Consolato – ha concluso il padre sempre con il Corriere dell’Umbria – che ci aggiorna continuamente”.

La madre di Roberto Malaspina: “Stiamo valutando di raggiungerlo”

“E’ ricoverato in uno dei migliori ospedali di New York – ha aggiunto la madre di Roberto Malaspina – e questo ci rassicura. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi”.

Quando è stato aggredito Malaspina si trovava in un parco e stava rientrando a casa. “Siamo contatto con lui e con le autorità consolari – ha detto la donna – ma in queste ore stiamo valutando se raggiungerlo”.

Preso l’aggressore di New York, assassino di Davide Giri

L’uomo che ha ucciso Davide Giri e ferito Roberto Malaspina si chiama Vincent Pinkney, 25 anni. E’ stato fermato dalla polizia.

Pinkey ha una lunga storia di crimini alle spalle. E’ finito in manette più di 11 volte dal 2012 per rapine e altri reati e farebbe parte della gang ‘Every Body Killer’.

La polizia di New York sta indagando sulla notte di violenza: al momento si ritiene che i tre incidenti, avvenuti nell’arco di mezz’ora, abbiano come unico comune denominatore Pinkney.