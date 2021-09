Roberto Mancini contro Autostrade per il tratto chiuso tra A7 e A26: “Vergognatevi”

Roberto Mancini contro Autostrade per l’Italia a causa del tratto chiuso tra lo svincolo dell’A7 e dell’A26, una notte turbolenta per il ct della Nazionale. Il ritorno a casa del c.t. azzurro Roberto Mancini dopo il match di Reggio Emilia infatti non è stato semplice e nemmeno senza ostacoli.

Roberto Mancini e le autostrade

Lo ha documentato lui stesso con una storia su Instagram in cui si scaglia contro Autostrade per l’Italia. “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna”, e in sottofondo si sente anche un “porca tr…”.

Sulla Milano-Genova e dintorni infatti ci sono disagi a causa dei lavori nelle gallerie e sui viadotti. Spesso ci sono chiusure o corsie ridotte e si registrano spesso lunghe code. Mancini stava tornando da Reggio Emilia dove la nazionale ieri sera ha battuto 5-0 la Lituania nel match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2022.

La situazione autostrade

Ieri sera disagi al traffico anche in Liguria per le chiusure su A10 e A26 che hanno lasciato spiazzati anche molti turisti. L’uscita obbligatoria a Varazze in direzione Genova, che secondo diverse testimonianze non era segnalata in alcun modo, ha costretto automobilisti e tir a percorrere l’Aurelia fino ad Arenzano.