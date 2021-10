Tragedia a Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila, dove una bambina di 5 anni è morta travolta da una porta da calcio mentre giocava in un campo sportivo in disuso nella zona di Camerata.

La piccola, originaria di Acilia (Roma), era arrivata nel paese – che conta poco più di 800 residenti – per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori.

Rocca di Botte, la dinamica dell’incidente

Secondo le primissime ricostruzioni, ancora da verificare, sembra che la bimba stesse giocando nel campo sportivo comunale quando all’improvviso un grosso pezzo di ferro ha ceduto colpendola alla testa.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori ed è partita anche un’eliambulanza dall’Aquila, ma per la piccola non c’è stato niente da fare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo.