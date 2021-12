Esplosione in una villetta a Rocca di Papa, cittadina che dista a circa 35 chilometri da Roma. Una porzione dell’edificio è crollata. La causa è dovuta ad una fuga di gas. Sul posto Vigili del fuoco del distaccamento di Marino, i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e di Frascati, la sindaca Veronica Cimino e la Polizia locale con il comandante Gabriele di Bella.

Rocca di Papa, esplode villetta per fuga di gas: ferita gravemente una donna

Sotto le macerie del crollo una donna di nazionalità inglese di 80 anni, estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale in gravissime condizione all’ospedale Sant’Eugenio. La donna ha infatti riportato ustioni e varie fratture. Il figlio della donna, 45 anni, vive con la madre nella stessa villetta ed ha riportato solo qualche contusione.

Le indagini sono in corso per accertare le cause del crollo e verificare che non ci siano eventuali altre persone coinvolte. Secondo le informazioni apprese, erano da poco trascorse le ore 6.30 quando c’è stata l’esplosione alla quale ha fatto seguito il crollo. Il gas sarebbe uscito da una bombola del gas durante la notte. L’esplosione è poi deflagrata quando l’anziana ha acceso qualcosa in cucina.

Rocca di Papa, dove si trova la villetta

L’abitazione si trova su via Focicchia 34, una strada periferica del comune dei Castelli romani che si trova comunque a ridosso del centro in direzione via delle Barozze.

La villetta è vicina alla villa dell’ex cantante Claudio Villa in cui abitano la moglie e le figlie. La strada al momento è chiusa al transito. Quanto accaduto ha riportato alla memoria la tragica esplosione per una fuga di gas che ha sventrato il comune della cittadina laziale, avvenuta nel 2019.