ALESSANDRIA – Dramma lungo il tratto autostradale della A26, all’altezza di Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria. Per ragioni ancora da chiarire, poco dopo le 23:30 di ieri sera, martedì 23 aprile, una Kia Picanto, con a bordo 4 ragazzi, è andata a sbattere contro il guard rail sei chilometri dopo il casello di Ovada. Nell’impatto il conducente è deceduto, si tratta di un ragazzo di 19 anni, Salim Zaid. Il giovane è stato sbalzato fuori dal veicolo che ha urtato la barriera per poi ribaltarsi lungo la corsia. Feriti, ma non in gravi condizioni, anche gli altri tre giovani a bordo del veicolo.

Una seconda auto, una Porsche Panamera guidata da un uomo di 48 anni, è stata coinvolta senza conseguenze nell’incidente. Intervenuta la Polstrada di Ovada, con i vigili del fuoco. L’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire ai mezzi di soccorso di operare. (fonte LA STAMPA)