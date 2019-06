ROMA – Mentre c’è chi ha dovuto correre tra le fiamme per mettersi in salvo dopo l’esplosione che ha devastato il palazzo del Comune di Rocca di Papa provocando 16 feriti tra adulti e bambini, i tre operai che per sbaglio avevano trivellato la conduttura dell’Italgas erano già in macchina. I carabinieri li hanno rintracciati a Isernia: assoldati da una ditta in subappalto, quando si sono accorti della fuga di gas, in fretta e furia hanno abbandonato il posto di lavoro, lasciando sulla falla uno straccio a mo’ di improvvisata copertura.

Se verrà confermata la ricostruzione più attendibile – e cioè che il gas fuoriuscito si sia incanalato nella condotta dell’ascensore saturandola prima che l’impianto elettrico facesse da innesco – la mossa ingenua dello straccio per turare la falla potrebbe aver avuto un impatto determinante, un’altra delle circostanze dell’incidente che i tre operai dovranno spiegare agli inquirenti che indagano per il reato di disastro colposo.

“Se non ci fosse stato probabilmente il metano si sarebbe disperso nell’aria invece di incanalarsi verso il seminterrato del palazzo”, hanno puntualizzato infatti tecnici e soccorritori che per primi hanno rinvenuto lo straccio. Nel frattempo è stata predisposta una zona rossa, continuano le verifiche sulla stabilità degli immobili circostanti, mentre sono 36 gli sfollati che non possono rientrare nelle loro abitazioni. (fonte Corriere.it)