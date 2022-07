Il titolare di un’azienda di marmi, 55 anni, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi a Roccarainola, in provincia di Napoli. Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, è emerso che l’imprenditore è morto schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento dell’azienda. Il personale del 118 intervenuto ne ha constatato il decesso per schiacciamento della cassa toracica. Sopralluogo poi effettuato dai carabinieri della locale stazione insieme al personale dell’Asl. L’area sottoposta a sequestro. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto l’autopsia presso il Secondo Policlinico di Napoli.