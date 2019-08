ROMA – Un morto e sei feriti, tra cui un bambino di 10 anni, tutti in prognosi riservata. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 8 agosto, sulla Frosinone-Mare. Il tragico incidente è avvenuto in zona di Roccasecca dei Volsci. A scontrarsi sono state un’Audi A4, che viaggiava in direzione Terracina, e una Renault Megane che procedeva in direzione opposta, verso il capoluogo ciociaro.

Come riporta CiociariaOggi, A bordo dell’Audi c’erano cinque persone, tutte residenti in provincia di Latina, sull’altra, invece, una coppia di fidanzati di Monte San Giovanni Campano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto si sarebbe trattato di un frontale in pieno rettilineo, con una delle due macchine che, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta piombando sull’altra vettura.

Ad avere la peggio è stato uno dei passeggeri dell’Audi, probabilmente quello che si trovava sul sedile anteriore accanto all’autista: Davide Censi, 39 anni, residente a Prossedi ma in procinto di trasferirsi in Svizzera, è morto sul colpo, nonostante indossasse le cinture di sicurezza e fosse scoppiato l’air bag. (fonte: Ciociaria Oggi)