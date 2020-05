Rocchetta e Croce, 24enne incinta di tre mesi trovata morta in casa (foto ANSA)

CASERTA – Una ragazza di 24 anni, incinta di 3 mesi, è morta la notte dell’11 maggio scorso a Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta.

A fare la scoperta è stato il marito che ha prontamente chiamato i sanitari.

Il corpo esanime di Anna Morici è stato trovato dal marito in camera da letto.

L’uomo ha notato che la donna, che in quel momento era stesa sul letto, era priva di coscienza ed ha subito richiesto l’intervento di un’ambulanza, ma quando i sanitari si sono recati sul posto per Anna non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime indagini, pare che la ragazza abbia subito un malore e sia morta sul colpo.

Sul corpo della ragazza, sempre secondo le prime indagini, non sono stati trovati segni di violenza o altro che possa far pensare che la donna sia morta per ragioni diverse rispetto all’ipotizzato malore.

Il magistrato di turno ha disposto però il sequestro della salma e l’autopsia per capire cosa sia realmente successo e cosa abbia portato Anna a morire così giovane.

Originaria della Sicilia, Anna Morici si era da qualche tempo trasferita nel Casertano per vivere col marito.

Una tragedia terribile che ha sconvolto tutta la comunità di Rocchetta e Croce. (fonte L’OCCHIO DI CASERTA)