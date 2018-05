RODENGO SAIANO (BRESCIA) – Mercoledì mattina, come ogni giorno, la mamma di Sara Gatti, 14 anni, è andata nella cameretta della figlia per svegliarla, visto che doveva andare a scuola. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Ma l’ha trovata nel letto senza vita.

La donna, infermiera agli Ospedali Civili di Brescia, ha tentato di rianimarla, ma nulla. Ha chiamato i soccorsi, e anche l’intervento dei sanitari è stato vano.

La ragazzina è stata subito trasferita in ospedale d’urgenza in elicottero. I medici dell’ospedale hanno tentato per oltre due ore di rianimarla. Ma non c’è stato nulla da fare.

Ad uccidere Sara potrebbe essere stato un improvviso arresto cardiaco, che colpisce in Italia un ragazzo su cento, facendo vittime anche tra i giovani in salute e attivi. Anche Sara apparentemente stava bene: frequentava l’ultimo anno delle scuole medie a Rodengo Saiano (Brescia), era brava a scuola e faceva sport. Ma è morta così, a 14 anni.

Racconta il Giornale di Brescia: