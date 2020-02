ROMO – Incidente mortale a Rogno, in provincia di Bergamo. Un ventisettenne è morto la mattina di domenica 9 febbraio intorno alla 5 mentre altri tre giovani sono rimasti feriti nel ribaltamento di un’auto.

Tra i feriti, come riferito dal 118, il più grave è un ragazzo di 18 anni che ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali civili di Brescia. Meno preoccupanti le condizioni di un ventunenne e di un ventenne ricoverati a Esine (Bergamo).

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, ma pare che non siano stati coinvolti altri veicoli. Sul posto per i soccorsi – oltre all’eliambulanza e a due autolettighe – sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato i giovani trovati in un inferno di sangue e lamiere. Sul caso indagano i carabinieri.

Il sito MerateOnline fornisce maggiori dettagli sull’identità della vittima e su quelle dei feriti: