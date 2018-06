TORINO – Scontro fatale tra un’auto e uno scooter tra i comuni di Roletto e Pinerolo, in provincia di torino, nel pomeriggio del 6 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Gianluca Grella, 15 anni e originario di Frossasco, era a bordo dello scooter ed è morto nell’impatto. Ferito invece l’amico che era a bordo del motorino con lui.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter Aprilia su cui viaggiavano Gianluca e l’amico si è schiantato contro una vettura Peugeot 208 intorno alle 18.30 di mercoledì all’incrocio tra via Galilei e via Santa Brigida. Dopo l’impatto, i due ragazzini a bordo dello scooter sono finiti sull’asfalto: subito sono scattati i soccorsi, ma per Gianluca non c’è stato nulla da fare. L’amico invece è stato trasportato in eliambulanza al Cto di Torino per alcune fratture e le sue condizioni sarebbero gravi. Illeso invece il conducente dell’auto, un ragazzo di Pinerolo di 28 ani.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità e sembra che all’origine dello scontro potrebbe esserci il mancato rispetto di uno stop. Inoltre al momento dell’incidente stava piovendo e anche la pioggia potrebbe aver reso scivoloso l’asfalto e aver provocato l’incidente mortale.