ROMA – Roma blindata per due giorni: la doppietta Concertone del Primo Maggio-semifinale di Champions League Roma-Liverpool rischia di paralizzare la città. Sicuramente la capitale dovrà rispondere all’esigenza primaria di garantire la sicurezza a cittadini, tifosi e turisti.

Roma-Liverpool.

Ci saranno quasi 63 mila persone allo stadio il 2 maggio per Roma-Liverpool, con quasi 5 mila tifosi ospiti che probabilmente arriveranno il giorno prima, e a vegliare su di loro ci saranno mille agenti. Il commissario capo Giorgio Luciani, funzionario dell’ufficio ordine pubblico della Questura di Roma, parlando all’emittente Radio Radio tv, fa il punto della situazione in vista dell’ incontro di ritorno di Champions in programma allo stadio Olimpico di Roma, precisando che l’attenzione delle forze dell’ordine è alta, ma non ci sono “preoccupazioni specifiche”.

“Noi stiamo già lavorando da parecchie settimane, ancor prima della partita di andata a Liverpool – ha precisato Luciani -. Non ci sono preoccupazioni specifiche. Diciamo che è un match importante sia dal punto di vista sportivo che da quello dell’ordine pubblico. Le misure rimangono alte come qualsiasi altra partita ovviamente con un’attenzione ancor più alta visto l’arrivo massiccio di tifosi inglesi”. Tifosi ospiti che non saranno comunque ‘confinati’, ma piuttosto – sottolinea il commissario – invitati a godersi in pace la città prima durante e dopo il match.

Concerto del Primo Maggio.

E’ Gianna Nannini l’ospite a sorpresa che va a completare il cast del Concertone del Primo Maggio, in piazza San Giovanni a Roma. La rocker senese, che ha da poco concluso la tranche primaverile del suo “Fenomenale tour”, non ha voluto rinunciare alla sua presenza nonostante l’infortunio al ginocchio, capitato il 3 aprile durante la data di Genova, che l’ha costretta a esibirsi da seduta negli ultimi live. Gianna Nannini sarà di nuovo in scena a luglio e ad agosto.

Ci sarà anche Ermal Meta al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il cantautore, che ha vinto l’ultimo festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro, presenterà in anteprima televisiva alcuni dei brani del nuovo album Non abbiamo armi. “Ciao ragazzi, sono molto felice di annunciarvi che ci sarò anche io nel cast del Primo Maggio di quest’anno – ha detto in un videomessaggio sui social -. Come l’anno scorso, anche quest’anno sono veramente onorato di farne parte. Ci vediamo in Piazza San Giovanni. A presto!”. Nel cast della manifestazione, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, sono stati già annunciati Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Ermal Meta, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Gemitaiz, Ultimo, Nitro, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John De Leo, Willie Peyote, Wrongonyou, Dardust ft. Joan Thiele. A presentare ci saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Sul palco saliranno anche i vincitori del Contest 1m Next Erio, La Municipal e Zuin; il cantautore toscano di origine partenopee Esposito, scelto tra i Vincitori dell’ultima edizione di Area Sanremo (concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016); Braschi, vincitore del contest dell’app iLiveMusic; Giorgio Baldari, trionfatore del contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo; la band alternative-pop londinese Indigo Face, che ha trionfato alla finale del contest europeo 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.