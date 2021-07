Roma, 14enne muore travolta da un treno in via di Salone: stava tornando a casa con due amici (Foto d’archivio Ansa)

Roma, una ragazzina di 14 anni è morta travolta da un treno in via di Salone. Si è trattato quasi sicuramente di un incidente, pare che la ragazza stesse tornando a casa in compagnia di due amici.

Roma: 14enne muore investita da treno in via di Salone

Una ragazzina di 14 anni è morta investita da un treno la sera di martedì 20 luglio alla periferia di Roma. E’ accaduto all’altezza della stazione ferroviaria di via di Salone, nei pressi del campo nomadi. Sul posto la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutili i soccorsi per la 14enne.

Roma: la 14enne stava tornando a casa con due amici

Si è trattato molto probabilmente di una tragica fatalità, di un incidente. Le forze dell’ordine stanno procedendo ad acquisire e analizzare i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Ma tutto lascia pensare che sia successo per caso.

La ragazza stava tornando a casa con due amici. Nelle prossime ore saranno ascoltati anche gli amici che erano con lei. Si tratta di accertamenti necessari a chiarire la dinamica del dramma. Adesso sono ancora sotto choc.