ROMA – “Un uomo ha abusato di me in Campo de’ Fiori”. Così una ragazzina di 14 anni italo tedesca ha denunciato alla polizia di essere stata violentata in pieno centro storico a Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero.

Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Sono in corso accertamenti per poter ricostruire con certezza l’accaduto.

La giovane, soccorsa venerdì in lacrime in zona piazzale Flaminio, avrebbe raccontato che l’uomo, dopo averla avvicinata nei pressi della famosa piazza, le avrebbe prima offerto da bere e poi avrebbe abusato di lei.

Alcuni passanti che l’hanno trovata in stato confusionale poco dopo le 16, hanno allertato la polizia e chiamato un’ambulanza. Da qui il trasporto al Policlinico Umberto I dove la 14enne è stata raggiunta dalla mamma insieme con alcuni funzionari dell’ambasciata tedesca. (Fonte: Il Messaggero)