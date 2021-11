Erano entrati di nascosto al Colosseo dopo il tramonto per godersi una birra dalle famose arcate che guardano verso Roma. Così due turisti americani sono stati fermati e multati per 800 euro dai carabinieri, avvisati da alcuni passanti. E’ finita così, racconta tra l’altro anche la Cnn, la domenica sera di due turisti americani, che avevano scalato le alte ringhiere per entrare nell’arena. Erano saliti sino al secondo livello dell’edificio prima di decidere che la vista sull’antica Roma meritava una birra.

I turisti americani al Colosseo e la multa

Peccato che alcuni passanti li abbiano notati chiamando i carabinieri, che li hanno fermati mentre tornavano dalla loro bevuta su via dei Fori Imperiali. Presentando loro un conto salato per quell’assaggio di “dolce vita”. Non sono i primi turisti ad essere puniti per le loro trasgressioni: in agosto un americano e una inglese si sono visti infliggere una multa di 900 euro per essere saltati dentro una famosa fontana della città eterna.