Roma, 23enne in coma dopo incidente sul Grande Raccordo Anulare. L’appello del fratello: cerco testimoni

E’ finito in coma dopo un incidente sul Grande Raccordo Anulare. Ora la famiglia cerca testimoni per cercare di ricostruire la dinamica. Ma andiamo con ordine.

L’incidente

L’incidente è avvenuto giovedì 30 giugno sulla corsia esterna del Grande Raccordo Anulare nei pressi dell’uscita per via Tiburtina, in direzione Tivoli.

Luigi, questo il nome del ragazzo, 23 anni, era alla guida del suo scooter quando, per motivi ancora non chiari, ha perso il controllo del mezzo ed è finito per terra. Un impatto violento. Dopo qualche tempo per fortuna qualcuno ha notato il ragazzo a terra e ha chiamato i soccorsi.

Le condizioni del 23enne

Luigi, raccontano le cronache locali, si trova in coma farmacologico all’ospedale San Giovanni di Roma. Ha riportato tre microfratture craniche, due versamenti ed è stato operato d’urgenza.

L’appello

In queste ore i parenti del ragazzo hanno lanciato un appello per cercare testimoni nella speranza di ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è chiaro, infatti, cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al 23enne. Qualche auto gli ha tagliato la strada? Possibile che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo all’improvviso? Purtroppo per ora queste sono tutte domande che non hanno risposta.

