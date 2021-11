Roma, a Villa Pamphili trovate ossa umane: forse sono di caduti della Repubblica Romana

Ossa umane sono state trovate a Villa Pamphili, a Roma. Secondo alcuni storici, potrebbero essere resti di combattenti caduti durante una delle battaglie della Repubblica Romana. Infatti il parco si trova a Monteverde a due passi dal Gianicolo, teatro degli episodi più importanti risalenti a quell’epoca storica.

Villa Pamphili Roma: trovate ossa umane

Macabro ritrovamento sabato 13 novembre nel parco di Villa Pamphili a Roma. Dal terreno sono affiorate delle ossa, apparentemente umane, notate da una persona che portava a spasso il cane. Così è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde e della polizia scientifica.

Da un primo esame del medico legale è stato confermato che si tratta di ossa ma non è stato possibile datarle con precisione. Verrà effettuato l’esame del dna per poter escludere che appartengano a una persona scomparsa o coinvolta in un delitto.

Le ossa di Villa Pamphili sono di combattenti della Repubblica Romana?

E c’è chi ipotizza che quelle ossa stiano lì da quasi due secoli. Nina Quarenghi, che ha scritto diversi libri storici su Monteverde, avrebbe ipotizzato – riporta il quotidiano Il Messaggero – “che si tratti di ossa dei caduti nelle battaglie della Repubblica Romana e, in particolare, in quella del 3 giugno 1849, avvenuta in quell’area”.