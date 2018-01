ROMA – Per due mesi avrebbe abusato di una sua studentessa di 15 anni, mentre le dava ripetizioni private. Accadeva regolarmente tra le mura dell’istituto Massimo di Roma, uno dei più prestigiosi della Capitale, situato nel cuore del quartiere Eur. Per questo è stato arrestato dalla polizia un insegnante romano di 53 anni. Le manette sono scattate in seguito alla denuncia dei genitori della ragazza.

Gli investigatori hanno sequestrato telefonini e computer del professore. L’uomo, prof di italiano e latino, avrebbe utilizzato il cellulare per inviare messaggi alla ragazza. Dopo aver intercettato alcuni messaggi sul telefono della giovane, i genitori, insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono riusciti a scoprire che da due mesi la loro figlia era vittima di presunti abusi sessuali.

Teatro degli incontri era un’aula dove il professore, docente delle medie che fa ripetizioni anche ai ragazzi delle superiori, teneva lezioni private. Si tratta di un’aula diversa da quella dove si svolge la normale attività scolastica.

A mettere fine agli ipotetici abusi sono stati gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Giovanna Petrocca, che dopo la denuncia hanno avviato le indagini insieme con la Procura di Roma. Su delega del sostituto procuratore Stefano Pizza, la giovane è stata ascoltata presso i locali della Procura, in audizione protetta.

In un comunicato, diffuso a seguito dell’arresto, la prestigiosa scuola ha preso immediatamente le distanze dall’accaduto: