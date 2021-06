Roma, accoltellato un uomo a Casal Bruciato, in periferia. L’aggressore si è dato alla fuga

Un uomo è stato accoltellato più volte nel pomeriggio di martedì 1° giugno alla periferia di Roma, in zona Casal Bruciato. E’ accaduto vicino ad un minimarket in cui la vittima, un cittadino egiziano, lavora.

Uomo accoltellato a Roma, a Casal Bruciato: aggressore in fuga

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è scappato.

Sul posto i carabinieri della stazione Prenestino e della compagnia Piazza Dante. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.