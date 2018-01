ROMA – Un uomo è stato freddato in un agguato nella notte tra il 22 e 23 gennaio a Roma nella zona periferica di Casal Bruciato. Il corpo della vittima, Alberto Ianni di 39 anni e che aveva precedenti per droga, è stato trovato sul ballatoio che collega un condominio di via Sebastiano Satta alla strada. Ora gli agenti della polizia stanno dando la caccia al killer.

A dare l’allarme per l’omicidio avvenuto nella notte sono stati i condomini dello stabile, che hanno sentito le grida e i colpi di pistola e hanno chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti e del 118 per Ianni non c’era più nulla da fare: l’uomo era morto per un colpo di arma da fuoco all’addome. Il Messaggero scrive: