ROMA – Un uomo col volto coperto da un casco è entrato nel locale Disco Giro Pizza di Ostia, quartiere di Roma, e ha sparato al padre della titolare e al pizzaiolo ferendoli. L’agguato è avvenuto in via delle Canarie poco prima delle 22 del 23 novembre. I feriti sono stati soccorsi e portati all’ospedale Grassi e non sarebbero in pericolo di vita.

Il padre della titolare, un italiano di 50 anni, è stato ferito al polpaccio. Il pizzaiolo, di 41 anni, alla gamba e al gluteo. L’agguato è avvenuto nel Municipio del litorale romano a pochi giorni dal voto. Qualche tempo prima era stato sotto i riflettori per la testata ricevuta da un giornalista della Rai ad opera di Roberto Spada. Il Messaggero scrive: