A Roma un giardiniere comunale su 2 (il 50%) è esentato dalla potatura degli alberi. Alberi che dopo anni di mancata manutenzione sono pesanti e a rischio crollo.

Alberi a rischio crollo a Roma. Occorrono giardinieri, occorre personale che li sistemi, che sfoltisca i rami, troppo pesanti ormai. Personale e giardinieri che ci sarebbero, anzi ci sono. Però il 50% dei giardinieri che lavorano per il Comune sono esentati dal lavoro di potatura.

Come mai accade questo? Per capire come mai un giardiniere su due non possa potare gli alberi basta vedere i numeri del dossier di Pietro Maria Scaldaferri, ex dirigente della Procura di Roma e fino a Ferragosto capo del Servizio Giardini di Roma Capitale.

Dossier che Il Messaggero è andato a spulciare scoprendo che gli addetti del Servizio Giardini di Roma sarebbero 395. Di questi 97 sono dipendenti di “categoria C”, ovvero svolgono funzioni di coordinamento o mansioni d’ ufficio. Altri 2 dipendenti fanno parte delle “categorie protette”, quindi hanno disabilità molto gravi. In 60 invece nel certificato medico hanno prescritti “minori aggravi”.

In alcuni casi si tratta di invalidità anche del 50 o 60%, in altri invece la percentuale è molto più bassa: 10%. Tra i dipendenti considerati “non operativi”, quindi esentati dagli incarichi più faticosi, c’ è chi ha informato i superiori di prendere psicofarmaci e tranquillanti. O di avere un passato da tossicodipendente.

Risultato: oltre il 40% dei giardinieri comunali non taglia le piante. Basti pensare che su 395 ben 97 sono “giardinieri d’ufficio”. Fanno sopralluoghi, vedono cosa e come va tagliato, soprattutto dove. Poi però chi va a tagliare non c’è, o meglio c’è, ma rimangono in pochi rispetto alla mole di lavoro da fare. (Fonte Il Messaggero).