ROMA – Incidente nella notte a Roma: un platano è caduto su un autobus di linea e ha ferito leggermente l'autista. E' accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati.

Nella caduta l’albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1, la linea notturna che porta da Battistini ad Anagnina, e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi. L’autista è stato portato all’ospedale oftalmico e refertato con qualche giorno di prognosi. Sul posto, per soccorrere il conducente e i passeggeri, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Nella giornata di sabato 12 maggio due grossi rami hanno creato disagi alla circolazione e ai cittadini: il primo, in viale dell’Università, non lontano dalla Sapienza, ha danneggiato un’auto, mentre il secondo, in via Gregoretti, a Ostia Lido, ha interrotto la linea ferroviaria Roma-Lido. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo.

Tra l’8 e il 9 maggio, ricorda Repubblica, son crollati tre alberi, tra cui un cedro del Libano caduto nel giardinetto pubblico di piazza delle Finanze in via Volturno, a pochi passi dai giochi dei bambini.