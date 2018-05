ROMA – Un grosso pino è caduto la mattina del 9 maggio schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma, area verde adibita anche a spazio giochi per i bambini. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Non si segnalano feriti. L’area verde è stata chiusa.

L’albero ha colpito anche un tirante dell’illuminazione pubblica e piegato un palo della luce. Il giorno prima in viale Africa, all’Eur, un enorme pino è crollato proprio davanti all’istituto Arangio Ruiz, e un altro albero è caduto in via Carlo Felice sui binari del tram provocando rallentamenti sulla linea 3.

La caduta di alberi secolari aggiunge preoccupazione per le sorti della sicurezza minima in città: non si è ancora spenta l’emozione per l’autobus andato a fuoco in pieno cento, a un passo da Palazzo Chigi, dell’altro ieri. E gli ultimi nubifragi non promettono nulla di buono per lo stato di conservazione delle strade, già afflitte dall’endemico problema di buche e voragini.