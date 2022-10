Roma, allarme ragno violino lanciato dalle farmacie. Il campanello d’allarme lo suonano diverse farmacie, troppe e tutte insieme nel quadrante sud ovest di Roma, per ignorarne il messaggio. La minacciosa presenza cioè del ragno violino che ormai conta numerosi casi accertati nelle zone dal Laurentino al Portuense.

Tanti casi in poche ore, con punture che se all’inizio non sono nemmeno percepibili (non provocano dolore), in poco tempo procurano reazioni piuttosto gravi.

“Con il passare delle ore – spiega a Leggo.it Roberto Adrower, della farmacia Adrower di via Fuggetta a Villa Bonelli – si trasforma. In pochi giorni abbiamo visto 5 pazienti con piaghe vere e proprie.

Nel giro di 24-36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga con pus e sangue. Come quelle cosiddette da decubito. I pazienti vengono da noi, dopo aver avuto dal medico curante la certificazione di puntura da ragno violino, perché devono assumere antibiotici e cortisonici.

Alziamo l’attenzione perché bisognerebbe controllare le aree verdi pubbliche e private: tutti i pazienti ci dicono infatti di essere stati punti all’aperto, in zona come Laurentina e Portuense. Uno di loro addirittura sul naso ed ora presenta seri fastidi. Mai visto niente di simile

Presente un po’ in tutta Italia, il ragno violino è di piccole dimensioni (arriva a 4-5 centimetri solo contando le zampe) ed è abbastanza schivo. Il suo morso è indolore e questo spesso porta ad accorgersi di quanto successo solo più tardi con l’infiammazione in atto.