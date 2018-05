Allarme terrorismo, ritrovato il furgone dei rifiuti rubato. Ecco dove

ROMA – I furgone dell’Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma, che era stato rubato l’altra notte è stato ritrovato la mattina di oggi, mercoledì 2 maggio, in via dei Prati di Papa, all’altezza del civico 50.

Sul posto si sono recati i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e i Carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici. Il furto, avvenuto a poche ore dal concerto di San Giovanni e alla vigilia di Roma-Liverpool, aveva fatto scattare l’allerta antiterrorismo trattandosi di un compattatore provvisto del permesso Ztl per accedere nelle strade del centro storico e nelle zone interdette al traffico privato in occasione dei due eventi.

Il ritrovamento è avvenuto in zona Marconi dunque: il mezzo aveva il vetri rotto ed era abbandonato in mezzo alla strada. Il Comitato di Quartiere Marconi – Municipio XI Roma pubblica su Facebook il video del ritrovamento (clicca qui per vederlo).