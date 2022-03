Delle dosi di acido lisergico sono state sequestrate nei giorni scorsi in un locale di San Lorenzo, quartiere universitario della movida romana. A raccontare il tutto Rinaldo Frignani del Corriere della Sera.

Si tratta del primo sequestro in Italia

L’acido lisergico è un allucinogeno considerato molto pericolo. Più pericoloso anche dell’Lsd. Per questo il sequestro viene considerato dalle forze dell’ordine molto preoccupante. Si tratta, infatti, del primo in Italia. Come racconta Rinaldo Frignani proprio a San Lorenzo in questi giorni è scattata una vera e proprio offensiva sul lato movida.

L’offensiva contro la movida selvaggia

“I carabinieri – si legge sul Corriere della Sera – hanno chiuso due pub per uno e tre giorni perché il personale non indossava le mascherine, il giro di vite delle ultime settimane, coordinato dal commissariato di quartiere, ha spinto un gruppo di esercenti a chiedere una sorta di tregua e un incontro con la polizia. Dalle 5mila persone di qualche settimana fa, adesso venerdì notte sono state stimate 800 presenze e sabato poco più di mille, grazie allo stop alla vendita di alcolici fatto rispettare dalle forze dell’ordine secondo l’ordinanza comunale attualmente in vigore e all’intervento delle spazzatrici dell’Ama fra l’una e le due di notte. I poliziotti hanno poi sequestrato un impianto stereo a una comitiva di ragazzi che sentivano la musica a tutto volume e intanto indagano su delega della procura sulla provenienza del nuovo potente allucinogeno”.