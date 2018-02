ROMA – Nuova protesta degli ambulanti a Roma, traffico bloccato sulla Tuscolana. Quaranta furgoni hanno transitato a passo di lumaca su via Tuscolana, nel tratto tra Subaugusta e Lucio Sestio, creando enormi disagi al traffico. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale agli incroci per la viabilità e le forze dell’ordine.

Gli ambulanti si sono dati appuntamento giovedì mattina in viale Tito Labieno per protestare contro la decisione del Comune di rimuovere le postazioni delle rotazioni ambulanti, dei posti fissi e giornalieri. Si sono messi in marcia con l’intenzione di arrivare in via dei Cerchi, bloccando il traffico di tutta la zona. “Chiederemo la sospensione di tutti i provvedimenti di trasferimento coatto delle soste”, dicono.

Come scrive Il Messaggero,