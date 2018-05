Roma: lite in ufficio Anagrafe: stacca orecchio a morsi a un uomo e fugge

ROMA – Stacca a morsi il lobo di un orecchio a un uomo al culmine di una lite in un ufficio dell’Anagrafe di Roma [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], in zona Portonaccio, e poi fugge.

L’aggressore sarebbe intervenuto per difendere la moglie, che stava litigando con un’altra persona a quanto pare per motivi di fila. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale, mentre la polizia sta cercando di rintracciare l’aggressore. “Eravamo in fila – racconta un testimone – e fra quei due c’è stato un battibecco. Credo che il ferito se la sia presa con la moglie dell’aggressore che è intervenuto in un secondo momento in modo feroce”.