Incendi a Roma, lunedì 27 giugno sono stati oltre 200 gli interventi portati a termine dai Vigili del Fuoco, con 350 uomini e donne impiegati su più fronti, con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria. Tra i tantissimi roghi scoppiati c’è stato quello sull’Aurelia nel campo rom della Monachina e quello sul viadotto dei Presidenti al Nuovo Salario nel Terzo Municipio.

Roma, grande incendio sulle sponde del Tevere a Parco De Medici

Tra gli incendi registrati sempre nella giornata di domenica 27 giugno, ne è divampato uno sulle sponde del Tevere. L’incendio è scoppiato nella zona di Viale Parco de Medici a Magliana Nuova nella zona sud della città. Ecco le immagini notturne delle fiamme altissime e dei Vigili del fuoco al lavoro.

Curcio (Protezione Civile): “Dati preoccupanti, sarà stagione complicata”

“A ogni periodo di siccità corrisponde un periodo di incendi, lo abbiamo vissuto storicamente negli anni passati. I dati di questa prima parte di stagione sono preoccupanti. Abbiamo avuto una stagione invernale soprattutto nel nord Italia particolarmente impegnativa, la più impegnativa dal 2012. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto più di 100 interventi, nel 2021 erano più o meno 80, due anni fa 30. E’ un indicatore. Ci aspetta una stagione complicata”.

A dirlo è il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine di un incontro a Sgonico (Trieste).

“Sugli incendi – ha aggiunto, parlando con i media locali – incidono le condizioni climatiche, ma poi c’è la mano dell’uomo. C’è sempre qualcuno che volontariamente o involontariamente appicca il fuoco. Quindi si unisce il comportamento dell’uomo a un fenomeno che preoccupa molto il sistema nazionale”

Roma, incendio nel parco della Cellulosa a Casalotti

E dopo il rogo che ieri, a Roma Nord, ha distrutto una rimessa con 150 camper, un centro estivo e il deposito di un mercato rionale, il quadrante continua ad essere interessato da incendi.

Nella zona sono state chiuse due scuole per l’infanzia per ragioni di sicurezza. A Casalotti, i Vigili del Fuoco cercano intanto di raggiungere il cuore dell’incendio divampato in piena campagna romana nel parco della Cellulosa.

Incendi sulla via Laurentina e a Trigoria

Fiamme anche a Trigoria, di nuovo nella parte sud di Roma. Su via Solopaga, a prendere fuoco sono state delle sterpaglie. È invece in fase di bonifica l’incendio di un capannone industriale per il recupero e il riciclaggio della carta che si trova in via Laurentina 27.400.