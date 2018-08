ROMA – E’ giallo alla Balduina, quartiere situato nella zona Nord Ovest di Roma, dove giovedì sera un’anziana di 70 anni è stata travolta e schiacciata contro un garage da un’auto pirata. La macchina, una Opel Astra poi risultata rubata, è stata ritrovata in fiamme dai carabinieri in via di Valle Aurelia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il misterioso incidente è avvenuto in via Cesare de Fabritiis, in zona Medaglie d’Oro. La 70enne è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ma non rischia la vita. Del caso si occupano i carabinieri della compagnia Trionfale. Sono in corso indagini per risalire al conducente.

Stando a quanto sinora ricostruito dagli investigatori, non è escluso che l’anziana sia stata investita volontariamente. Da alcune testimonianze sarebbe emerso che la donna si trovava in strada davanti una saracinesca quando è stata centrata dalla macchina che forse la stava attendendo e l’aveva puntata. Sono in corso indagini per capire se la 70enne abbia avuto di recente problemi con qualcuno e chi possa essersi accanito con tanta ferocia contro di lei.