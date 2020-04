ROMA – Investita da un’auto mentre faceva la fila alla Posta in piazza Medaglie d’Oro a Roma, nel quartiere Balduina. Mentre la strage di coronavirus si consuma inesorabile negli ospedali, accade anche questo, proprio a causa delle lunghe code che spesso si formano per rispettare le misure di sicurezza sanitaria in vigore.

La vittima è un’anziana di 75 anni: non è sopravvissuta all’impatto con una Peugeot che, stando ai primi riscontri, viaggiava a velocità sostenuta per le strade deserte della Capitale. Alla guida un uomo di 43 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso.

A nulla è valso l’intervento dell’ambulanza. Sul posto sono accorsi i familiari della donna, il marito e due figli, mentre l’ufficio postale ha chiuso anticipatamente per consentire i rilievi.

Sul posto anche vigili e carabinieri, già di pattuglia in questi giorni per monitorare l’osservanza delle misure contenitive. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima sia stata colpita dalla macchina mentre si trovava appoggiata a un veicolo in sosta regolare. (Fonte: Ansa).