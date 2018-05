ROMA – Un anziano di 84 anni è stato travolto da un’auto in via Prenestina la mattina del 25 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino in via Prenestina, all’angolo con viale Ronchi, quando una vettura modello Smart ha travolto l’anziano. La polizia della Capitale è intervenuta sul luogo per i rilievi del caso, ma l’incidente sta creando ripercussioni sulla viabilità e rallentamenti – informa InfoAtac – per i tram 5-14-19 e le linee dei bus di zona.