Roma, si barrica nell’appartamento in fiamme e tenta di accoltellare poliziotto. Un altro agente gli spara

ROMA – Ha dato fuoco ad alcuni oggetti in casa e si è barricato nell’appartamento in fiamme. Poi all’arrivo dei poliziotti, intervenuti sul posto, ha tentato di accoltellare uno di loro.

A quel punto un altro agente, per fermarlo, gli ha sparato ferendolo alla spalla. E’ accaduto nella tarda serata di domenica a Roma, in via Val Savio, zona Montesacro.

Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio.

L’uomo all’interno dell’appartamento, di circa 60 anni, si è rifiutato di aprire e così la porta è stata sfondata.

Quando pompieri e agenti sono entrati, si è nascosto al buio in una stanza. All’improvviso è sbucato alle spalle di un poliziotto, tentando di ferirlo con un coltello da cucina.

Un collega è quindi intervenuto facendo fuoco e ferendo l’uomo alla spalla.

L’uomo, dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all’ospedale Pertini in codice giallo.

Il 60enne sarà arrestato per tentato omicidio. (Fonte: Agi).