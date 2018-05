ROMA – Ha aperto la porta dell’ascensore senza accorgersi che la cabina non era al piano e ha fatto un salto nel vuoto. Così una donna di 7 anni è tragicamente morta oggi a Roma.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tragedia si è consumata in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico 217.

A quanto riferito dai vigili del fuoco, intorno alle 15.30 la donna è precipitata nel vuoto probabilmente dal sesto piano, perché non c’era la cabina. Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo Saf, i carabinieri e il 118.

La vittima si chiamava Elena Pacifici, abitava al primo piano del palazzo. Si attende l’arrivo del medico legale per una prima ispezione del corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Parioli.

Si cerca di capire se si sia trattato di un malfunzionamento dell’ascensore, visto che la porta si sarebbe aperta nonostante la cabina non fosse al piano.