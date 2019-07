Roma, arrestati due italiani per l’aggressione a un ragazzo del Gambia

ROMA – Due italiani di 45 e 50 anni, vicini agli ambienti dell’estrema destra, sono stati arrestati oggi, martedì 9 luglio, a Roma dai poliziotti della Digos per un’aggressione a un ragazzo del Gambia avvenuta lo scorso 17 giugno nel quartiere romano di San Lorenzo. A quanto ricostruito, lo avrebbero preso a calci e pugni, urlandogli frasi razziste dopo che la vittima era entrata in un locale chiedendo da bere.

La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Gli investigatori sono arrivati a loro attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in zona e dalle testimonianze raccolte. Ritrovati anche i vestiti che indossavano la sera dell’aggressione avvenuta sia dentro che fuori a un pub.

“Condanniamo con forza – ha scritto il sindaco di Roma Virginia Raggi su Twitter – la vile aggressione ad un ragazzo del Gambia avvenuta lo scorso giugno nel quartiere San Lorenzo. I responsabili sono stati assicurati alla giustizia. A @Roma non c’è posto per il razzismo”.

Fonte: Ansa.