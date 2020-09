Classi pollaio? A Roma un’intera scuola diventa un “pollaio”. A dirlo sono i genitori della materna Isacco Artom che passa da 100 a 188 bambini. “E le norme anti-Covid?” si chiedono i genitori.

“Altro che classi pollaio, qui abbiamo una scuola pollaio”. Protestano a Roma le mamme e dei papà dei bambini della scuola comunale per l’infanzia Isacco Artom, nel quartiere Monteverde.

E la loro protesta arriva fin sotto il dipartimento ai Servizi educativi del Comune di Roma nel quartiere Garbatella. Tra loro anche i piccoli della scuola con cartelloni con su scritto “Per me oggi la scuola non inizia!”

La protesta oggi, lunedì 14 settembre, in quello che sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola dopo sei mesi di chiusura a causa del coronavirus.

I bambini non sono entrati a scuola. L’istituo non è ancora pronto ad ospitarli. Gli operai sono al lavoro per costruire due ulteriori classi nel solaio.

Le classi sono utili ad accogliere gli alunni della scuola Girolami che sorge nello stesso Municipio e che è inagibile da tempo.

Massimo Romano, rappresentante dei genitori della Artom spiega che “questo comporta il raddoppio die bambini in una scuola che può ospitarne cento”.

“Siamo in emergenza e, malgrado sia un sacrificio, abbiamo rinunciato alla mensa perché è importante dare anche a questi bambini una scuola”.

“Ma il solaio no. Lo stesso dipartimento, che non sapeva della decisione presa dal Municipio, ricordando quegli spazi ha ribadito che è troppo piccolo”.

I genitori temono che la scuola diventi un focolaio di Covid

Al di là dello spazio scelto dai tecnici per far sorgere nuove aule, i genitori temono che la scuola diventi un focolaio di Covid: “Si parla di sicurezza dei nostri bambini, il torpore è quello di ritrovarsi con un focolaio di Covid” spiega un papà.

Diventeranno troppi i bambini nella scuola, spiegano i genitori. Troppo difficile in questo contesto rispettare le distanze di sicurezza.

Nel plesso si passa da 100 a 188. Gli 88 bambini provengono dalla Girolami chiusa ad aprile 2019 a seguito del crollo di un controsoffitto e che non riaprirà prima di un anno.

Il municipio ha optato per il trasferimento all’interno della Artom di quattro classi ricavando nuovi spazi.

Due aule al piano terra, sacrificando la sala mensa, e altre due al primo piano in corrispondenza della palestra e dell’ufficio amministrativo. Il nulla osta del municipio è arrivato l’11 agosto (fonte: Roma Today).